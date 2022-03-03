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Окупанти готують чергову провокацію. Планують обстріляти територію Росії

Автор: Сергій Пишкін

Російські окупанти можуть обстріляти власну територію для провокації. Планують звинуватити у цьому Україну.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на Twitter-акаунт міністра закордонних справ Дмитра Кулеби.

"Тривожні повідомлення: росіяни могли направити реактивні системи залпового вогню біля прикордонного російського селища Попівка на свою територію", - пише Кулеба.

Також міністр зауважив, що окупанти можуть провести операцію під прапором України, аби після цього звинуватити нашу країну.

Війна Росії проти України триває восьмий день. Всі подробиці російської агресії, ситуація в містах та міжнародна реакція – у текстовому онлайні РБК-Україна.

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