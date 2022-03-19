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Оккупанты готовят нового "главу" администрации Новой Каховки

Новина українською →
Суббота 19 марта 2022 14:49
Оккупанты готовят нового "главу" администрации Новой Каховки Фото: оккупанты готовят нового "главу администрации Новой Каховки (Getty Images)
Автор: Сергей Пышкин

Российские военные планируют в скором времени объявить нового главу администрации Новой Каховки. На российском телевидении уже сделали анонс.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Новости N.

По словам первого заместителя председателя Херсонского областного совета Юрия Соболевского, оккупанты готовят сделать Владимира Леонтьева новым главой Новой Каховки.

"Декларируя борьбу с каким-то фашизмом в Украине, они «ставят» человека с откровенными фашистскими взглядами. Почему бы не использовать его реальное фото и не показать по телевизору? Когда же они наконец поймут, что Херсонщина против фашистов, независимо от того, в какой форме они ходят. Используют они свастику или букву Z",- заявил Соболевский.

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Украина Российская Федерация Новая Каховка
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