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Окупанти готують нового "голову" адміністрації Нової Каховки

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Субота 19 березня 2022 14:49
Окупанти готують нового "голову" адміністрації Нової Каховки Фото: окупанти готують нового "голову" адміністрації Нової Каховки (Getty Images)
Автор: Сергій Пишкін

Російські військові планують незабаром оголосити нового голову адміністрації Нової Каховки. На російському телебаченні вже зробили анонс.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на Новости N.

За словами першого заступника голови Херсонської обласної ради Юрія Соболевського, окупанти готують зробити Володимира Леонтьєва новим головою Нової Каховки.

"Декларуючи боротьбу з якимось фашизмом в Україні, вони "ставлять" людину з відвертими фашистськими поглядами. Чому б не використати його реальне фото і не показати по телевізору? Коли ж вони нарешті зрозуміють, що Херсонщина проти фашистів, незалежно від того, в якій формі вони ходять. Використовують вони свастику або букву Z",- заявив Соболевський.

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