Оккупанты готовят наступление на Славянск и укрепляют позиции на юге: сводка Генштаба
Российские военные готовятся возобновить наступление на Славянск. Также продолжают укреплять свои позиции на юге Украины.
Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Facebook-страницу Генерального штаба ВСУ.
Ситуация на фронте по состоянию на 18:00.
На Волынском, Полесском и Северском направлениях:
Ситуация без существенных изменений.
На Харьковском направлении:
Оккупанты пытаются не допустить продвижения ВСУ. Ведут огонь по нашим подразделениям из минометов, артиллерии и реактивных систем залпового огня в районах населенных пунктов Харькова, Кринички, Гусаровки, Байраки и Чепель.
На Славянском направлении:
Российские военные готовятся возобновить наступление на Славянск. Вели обстрел из артиллерии по районам населенных пунктов Долина, Красная Поляна, Новая Дмитровка, Грушуваха и Дибровное.
На Северодонецком направлении:
Враг пытается вести штурмовые действия, чтобы установить полный контроль над Северодонецком и блокировать продвижение наших бойцов. Оккупанты вели обстрел из артиллерии в районах населенных пунктов Северодонецк, Лисичанск, Устиновка, Тошкивка, Золотое и Горское.
На Бахмутском направлении:
Российские военные вели огневую активность недалеко от Нью-Йорка, Золотого, Врубовки, Камышевахи, Берестового и Луганского.
На Авдеевском, Кураховском, Новопавловском и Запорожском направлениях:
Обстреливали из минометов и артиллерии районы населенных пунктов Авдеевка, Тоненькое, Невельське, Марьинка, Орехов, Опытное и Новобахмутівка. Также нанесли удар по авиации неподалеку Марьинки, Красногоровки, Новобахмутовки и в районе Александрополя.
На Новопавловском направлении:
Враг усилил группировку своих войск.
На Лиманском направлении:
Оккупанты не вели боевых действий. Закрепились в районе Святогорска. Планируют продолжить наступление в направлении Лиман - Славянск. Обстреливали районы рядом с Дроновкой и серебрянкой.
На Южнобугском направлении:
Российские военные продолжают совершенствовать оборудование рубежей обороны и осуществляют меры маскировки.
На Бессарабском направлении:
Ситуация без существенных изменений.
В акваториях Черного и Азовского морей:
Враг держит на готовности к применению крылатые ракеты морского базирования "Калибр".
Напомним, РБК-Украина писало о том, что в Беларуси активизировали процесс формирования так называемого "народного ополчения".
Также стали известны общие потери оккупантов за минувший день.
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