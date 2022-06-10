ru ua
Пт, 10 червня News Daily Lite Styler Travel
Війна Росії з Україною Зеленський заяви Донбас новини Маріуполь новини Харків новини Київ новини Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2022 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору
Lite Новини шоу-бізнесу Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа Колонки Auto Світовий автопром Авторинок України Електромобілі Тест-драйви Законодавство Технології та інновації Ретро Курйози Лайфхакі
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Realty Новобудови Вторинний ринок Оренда Заміська нерухомість Комерційна нерухомість Місто Регіони Точка зору Дизайн Зарубіжна нерухомість

Окупанти готують наступ на Слов’янськ й зміцнюють позиції на півдні: зведення Генштабу

Новость на русском →
П'ятниця 10 червня 2022 18:53
Окупанти готують наступ на Слов’янськ й зміцнюють позиції на півдні: зведення Генштабу Фото: окупанти готують наступ на Слов’янськ й зміцнюють позиції на півдні (Getty Images)
Автор: Сергій Пишкін

Російські військові готуються відновити наступ на Слов'янськ. Також продовжують зміцнювати свої позиції на півдні України.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на Facebook-сторінку Генерального штабу ЗСУ.

Ситуація на фронті станом на 18:00.

На Волинському, Поліському та Сіверському напрямках:

Ситуація без суттєвих змін.

На Харківському напрямку:

Окупанти намагаються не допустити просування ЗСУ. Ведуть вогонь по наших підрозділах із мінометів, артилерії й реактивних систем залпового вогню в районах населених пунктів Харкова, Кринички, Гусарівки, Байраки та Чепіль.

На Слов’янському напрямку:

Російські військові готуються відновити наступ на Слов’янськ. Вели обстріл з артилерії по районах населених пунктів Долина, Червона Поляна, Нова Дмитрівка, Грушуваха та Дібрівне.

На Сєвєродонецькому напрямку:

Ворог намагається вести штурмові дії, аби встановити повний контроль над Сєвєродонецьком й блокувати просування наших бійців. Окупанти вели обстріл з артилерії районах населених пунктів Сєвєродонецьк, Лисичанськ, Устинівка, Тошківка, Золоте та Гірське.

На Бахмутському напрямку:

Російські військові вели вогневу активність неподалік Нью-Йорка, Золотого, Врубівки, Комишувахи, Берестового і Луганського.

На Авдіївському, Курахівському, Новопавлівському та Запорізькому напрямках:

Обстрілювали із мінометів й артилерії райони населених пунктів Авдіївка, Тоненьке, Невельське, Мар’їнка, Оріхів, Опитне та Новобахмутівка. Також завдали удару з авіації неподалік Мар’їнки, Красногорівки, Новобахмутівки й у районі Олександрополя.

На Новопавлівському напрямку:

Ворог посилив угруповання своїх військ.

На Лиманському напрямку:

Окупанти не вели бойових дій. Закріпилися в районі Святогірська. Планують продовжити наступ в напрямку Лиман - Слов’янськ. Обстрілювали райони поруч з Дронівкою та Серебрянкою.

На Південнобузькому напрямку:

Російські військові продовжують удосконалювати обладнання рубежів оборони й здійснюють заходи маскування.

На Бессарабському напрямку:

Ситуація без суттєвих змін.

В акваторіях Чорного та Азовського морів:

Ворог тримає на готовності до застосування крилаті ракети морського базування "Калібр".

Нагадаємо, РБК-Україна писало про те, що в Білорусі активізували процес формування так званого "народного ополчення".

Також стали відомі загальні втрати окупантів за минулу добу.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Російська Федерація Україна
NEWS
Україна майже витратила всі артилерійські боєприпаси, - представник розвідки
Україна майже витратила всі артилерійські боєприпаси, - представник розвідки
DAILY
Олександр Сєнкевич: В Миколаєві ніколи не любили Росію. Любили Радянський союз
Уляна Безпалькокореспондент РБК-Україна Олександр Сєнкевич: В Миколаєві ніколи не любили Росію. Любили Радянський союз