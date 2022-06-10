Окупанти готують наступ на Слов’янськ й зміцнюють позиції на півдні: зведення Генштабу

Російські військові готуються відновити наступ на Слов'янськ. Також продовжують зміцнювати свої позиції на півдні України.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на Facebook-сторінку Генерального штабу ЗСУ.

Ситуація на фронті станом на 18:00.

На Волинському, Поліському та Сіверському напрямках:

Ситуація без суттєвих змін.

На Харківському напрямку:

Окупанти намагаються не допустити просування ЗСУ. Ведуть вогонь по наших підрозділах із мінометів, артилерії й реактивних систем залпового вогню в районах населених пунктів Харкова, Кринички, Гусарівки, Байраки та Чепіль.

На Слов’янському напрямку:

Російські військові готуються відновити наступ на Слов’янськ. Вели обстріл з артилерії по районах населених пунктів Долина, Червона Поляна, Нова Дмитрівка, Грушуваха та Дібрівне.

На Сєвєродонецькому напрямку:

Ворог намагається вести штурмові дії, аби встановити повний контроль над Сєвєродонецьком й блокувати просування наших бійців. Окупанти вели обстріл з артилерії районах населених пунктів Сєвєродонецьк, Лисичанськ, Устинівка, Тошківка, Золоте та Гірське.

На Бахмутському напрямку:

Російські військові вели вогневу активність неподалік Нью-Йорка, Золотого, Врубівки, Комишувахи, Берестового і Луганського.

На Авдіївському, Курахівському, Новопавлівському та Запорізькому напрямках:

Обстрілювали із мінометів й артилерії райони населених пунктів Авдіївка, Тоненьке, Невельське, Мар’їнка, Оріхів, Опитне та Новобахмутівка. Також завдали удару з авіації неподалік Мар’їнки, Красногорівки, Новобахмутівки й у районі Олександрополя.

На Новопавлівському напрямку:

Ворог посилив угруповання своїх військ.

На Лиманському напрямку:

Окупанти не вели бойових дій. Закріпилися в районі Святогірська. Планують продовжити наступ в напрямку Лиман - Слов’янськ. Обстрілювали райони поруч з Дронівкою та Серебрянкою.

На Південнобузькому напрямку:

Російські військові продовжують удосконалювати обладнання рубежів оборони й здійснюють заходи маскування.

На Бессарабському напрямку:

Ситуація без суттєвих змін.

В акваторіях Чорного та Азовського морів:

Ворог тримає на готовності до застосування крилаті ракети морського базування "Калібр".