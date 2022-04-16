Оккупанты готовят дипфейк с Зеленским касаемо Мариуполя

Российские оккупанты готовят очередное фейковое видео с президентом Украины Владимиром Зеленским. Используя технологию дипфейк, захватчики попытаются в очередной раз ввести украинцев в заблуждение.
Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Tekegram-канал Центра стратегических коммуникаций
В рамках нового видео, Зеленский, якобы, заявит о негативном отношении к украинским городам, в том же числе и к Мариуполю.
"В рамках этой российской спецоперации планируется создать впечатление, что лидер страны скажет свое негативное отношение к украинским городам, в частности Мариуполю. Будьте бдительны-доверяйте информации только из проверенных источников", - пишет пресс-служба.
Напомним, РБК-Украина рассказывало, что такое технология дипфейка как ее используют злоумышленники и как ее распознать.
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