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Оккупанты готовят дипфейк с Зеленским касаемо Мариуполя

Фото: президент Украины Владимир Зеленский (president.gov.ua)
Автор: Сергей Пышкин

Российские оккупанты готовят очередное фейковое видео с президентом Украины Владимиром Зеленским. Используя технологию дипфейк, захватчики попытаются в очередной раз ввести украинцев в заблуждение.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Tekegram-канал Центра стратегических коммуникаций

В рамках нового видео, Зеленский, якобы, заявит о негативном отношении к украинским городам, в том же числе и к Мариуполю.

"В рамках этой российской спецоперации планируется создать впечатление, что лидер страны скажет свое негативное отношение к украинским городам, в частности Мариуполю. Будьте бдительны-доверяйте информации только из проверенных источников", - пишет пресс-служба.

Напомним, РБК-Украина рассказывало, что такое технология дипфейка как ее используют злоумышленники и как ее распознать.

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