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Окупанти готують діпфейк з Зеленським щодо Маріуполя

Фото: президент України Володимир Зеленський (president.gov.ua)
Автор: Сергій Пишкін

Російські окупанти готують чергове фейкове відео з президентом України Володимиром Зеленським. Використовуючи технологію діпфейк, загарбники спробують вкотре ввести українців в оману.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на Tekegram-канал Центру стратегічних комунікацій

В рамках нового відео, Зеленський, нібито, заявить про негативне ставлення до українських міст, у тому ж числі й до Маріуполя.

"У рамках цієї російської спецоперації планується створити враження, що лідер країни скаже своє негативне ставлення до українських міст, зокрема Маріуполя. Будьте пильні - довіряйте інформації лише з перевірених джерел", - пише пресслужба.

Нагадаємо, РБК-Україна розповідало, що таке технологія діпфейк, як її використовують зловмисники та, як її розпізнати.

Війна Росії проти України триває п'ятдесят два дні. Всі подробиці російської агресії, ситуація в містах і міжнародна реакція - у текстовому онлайні РБК-Україна.

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