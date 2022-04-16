Окупанти готують діпфейк з Зеленським щодо Маріуполя

Російські окупанти готують чергове фейкове відео з президентом України Володимиром Зеленським. Використовуючи технологію діпфейк, загарбники спробують вкотре ввести українців в оману.
Про це пише РБК-Україна з посиланням на Tekegram-канал Центру стратегічних комунікацій
В рамках нового відео, Зеленський, нібито, заявить про негативне ставлення до українських міст, у тому ж числі й до Маріуполя.
"У рамках цієї російської спецоперації планується створити враження, що лідер країни скаже своє негативне ставлення до українських міст, зокрема Маріуполя. Будьте пильні - довіряйте інформації лише з перевірених джерел", - пише пресслужба.
Нагадаємо, РБК-Україна розповідало, що таке технологія діпфейк, як її використовують зловмисники та, як її розпізнати.
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