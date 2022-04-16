Окупанти готують діпфейк з Зеленським щодо Маріуполя

Про це пише РБК-Україна з посиланням на Tekegram-канал Центру стратегічних комунікацій

В рамках нового відео, Зеленський, нібито, заявить про негативне ставлення до українських міст, у тому ж числі й до Маріуполя.

"У рамках цієї російської спецоперації планується створити враження, що лідер країни скаже своє негативне ставлення до українських міст, зокрема Маріуполя. Будьте пильні - довіряйте інформації лише з перевірених джерел", - пише пресслужба.