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Оккупанты готовят депортацию армян, азербайджанцев и турок из Херсона в Крым

Фото: вице-премьер Ирина Верещук (facebook com vereshchuk ukraine)
Автор: Сергей Новиков

Российские оккупанты в Херсоне готовят депортацию армян, азербайджанцев и турок-месхетинцев. Их намерены вывезти в Крым.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на брифинг вице-премьера, министра реинтеграции Ирины Верещук.

"По имеющейся информации, оккупанты запланировали показательную акцию. Собираются принудительно депортировать из Херсона в оккупированный украинский Крым этнических армян, азербайджанцев и турок-месхетинцев", - отметила Верещук.

По ее словам, эти шаги являются преступными.

Напомним, ранее газета The New York Times со ссылкой на высокопоставленного представителя Пентагона писала, что российские оккупанты потеряли полный контроль над Херсоном. А в городе ведутся ожесточенные бои.

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ХерсонКрымИрина ВерещукБеженцы