ru ua
Пт, 25 марта News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
Война России с Украиной Зеленский заявления Киев новости Харьков новости Мариуполь новости Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2022 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения
Lite Новости шоу-бизнеса Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда Колонки Auto Мировой автопром Авторынок Украины Электромобили Тест-драйвы Законодательство Технологии и инновации Ретро Курьезы Лайфхаки
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Realty Новостройки Вторичный рынок Аренда Загородная недвижимость Коммерческая недвижимость Город Регионы Точка зрения Дизайн Зарубежная недвижимость

У оккупантов нет полного контроля над Херсоном, - NYT

Новина українською →
Херсон, Пятница 25 марта 2022 20:57
У оккупантов нет полного контроля над Херсоном, - NYT Фото: Херсон начали освобождать от оккупантов (фото t.me zsuwar)
Автор: Дмитрий Левицкий

Высокопоставленный представитель Пентагона заявил, что российские оккупанты потеряли полный контроль над Херсоном. Сейчас, по его данным, в городе и области ведутся ожесточенные бои между украинским военными и оккупантами.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The New York Times.

Как рассказал представитель Пентагона, украинские военные продвигаются вперед и отбрасывают оккупационные силы. В издании NYT отмечают, что слова этого чиновника противоречат заявлению Генштаба России, что Херсонская область якобы "под полным контролем" российских сил.

Представитель Пентагона пояснил, что потеря Херсона станет огромным ударом по военным усилиям России. Оккупантам будет сложнее реализовать любые планы по установлению контроля над украинским побережьем Черного моря и Одессой.

Однако издание также отмечает, что жители Херсона и украинские официальные лица также подвергли сомнению оценки представителя Пентагона. Они заявляют, что больше похоже на то, что Херсон до сих пор находится под контролем России, но украинские военные ведут бои по всей Херсонской области.

Напомним, ранее издание NYT сообщало, что оккупанты забрали свои вертолеты из Чернобаевки вблизи Херсона.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Херсон Война России против Украины Пентагон
NEWS
Тюрьма за фото. В Украине ужесточили наказание за публикацию данных о ВСУ
Тюрьма за фото. В Украине ужесточили наказание за публикацию данных о ВСУ
DAILY
Геннадий Труханов: Враг очень хочет захватить Одессу, но этого не будет
Ульяна Безпалькокорреспондент РБК-Украина Геннадий Труханов: Враг очень хочет захватить Одессу, но этого не будет