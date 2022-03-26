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Окупанти готують депортацію вірмен, азербайджанців і турків з Херсона до Криму

Фото: віце-прем'єр Ірина Верещук (facebook com vereshchuk ukraine)
Автор: Сергей Новиков

Російські окупанти в Херсоні готують депортацію вірмен, азербайджанців і турків-месхетинців. Їх мають намір вивезти до Криму.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на брифінг віце-прем'єра, міністра реінтеграції Ірини Верещук.

"За наявною інформацією, окупанти запланували показову акцію. Збираються примусово депортувати з Херсона в окупований український Крим етнічних вірмен, азербайджанців і турків-месхетинців", - зазначила Верещук.

За її словами, ці кроки є злочинними.

Нагадаємо, раніше газета The New York Times з посиланням на високопоставленого представника Пентагону писала, що російські окупанти втратили повний контроль над Херсоном. А в місті ведуться запеклі бої.

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ХерсонКримІрина ВерещукБіженці