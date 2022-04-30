Оккупанты готовили дестабилизацию в Одессе. Полиция проводит масштабную отработку

"По имеющейся информации у сотрудников Департамента, спецслужбы рф через подконтрольных представителей криминалитета намеревались дестабилизировать ситуацию в регионе путем подстрекательства к массовым беспорядкам, организации массовых протестов и беспорядков, которые могли бы привести к подрыву государственности и направлены на свержение государственного строя Украины", - пишет пресс-служба полиции.

Фото: полиция проводит масштабную отработку в Одессе (ssu.gov.ua)

Чтобы не допустить преступления, правоохранители и следователи ГБР проводят масштабную отработку лиц, которые могут быть причастны к преступлению.

В результате обысков было изъято значительное количество оружия, коммунистическая атрибутика, рекламные брошюры, пособия с инструкциями правил поведения, мер конспирации и проведения диверсионно-разведывательных групп. В том же числе были изъяты гранаты, патроны, мобильные телефоны и электроносители.

"Сейчас мероприятия продолжаются. После проведения всех необходимых процессуальных мероприятий действиям каждого лица будет предоставлена правовая квалификация", - добавляет пресс-служба.