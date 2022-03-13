Оккупанты формируют новые подразделения, - Генштаб ВСУ

В связи с потерями, которые несут вооруженные силы Российской Федерации, оккупанты начали формировать новые подразделения.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сводку Генерального штаба ВСУ.

В частности, командование врага планирует привлечь около 1500 человек из состава 40-й отдельной бригады морской пехоты (Петропавловск-Камчатский, Тихоокеанский флот).

Напомним, российские оккупанты назначили нового "мэра" во временно оккупированном Мелитополе. Ею стала депутат Мелитопольского городского совета от Оппозиционного блока Галина Данильченко.

Предательница призвала местных жителей "подстроиться под новую действительность" и "не дестабилизировать обстановку и не участвовать в экстремистской деятельности".

Мы также писали о том, что в Изюм Харьковской области украинские власти и волонтеры смогли доставить гуманитарную помощь. Однако получат ее не все жители города, поскольку половина из них оказались в заложниках оккупантов.

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