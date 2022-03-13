Окупанти формують нові підрозділи, - Генштаб ЗСУ

У зв'язку з втратами, які несуть збройні сили Російської Федерації, окупанти почали формувати нові підрозділи.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на зведення Генерального штабу ЗСУ.

Зокрема, командування ворога планує залучити близько 1500 осіб зі складу 40-ї окремої бригади морської піхоти (Петропавловськ-Камчатський, Тихоокеанський флот).

Нагадаємо, російські окупанти призначили нового "мера" у тимчасово окупованому Мелітополі. Нею стала депутатка Мелітопольської міської ради від Опозиційного блоку Галина Данильченко.

Зрадниця закликала місцевих жителів "підлаштуватися під нову дійсність" і "не дестабілізувати обстановку та не брати участь в екстремістській діяльності".

Ми також писали про те, що в Ізюм Харківської області українська влада та волонтери змогли доставити гуманітарну допомогу. Проте отримають її не всі мешканці міста, оскільки половина з них опинилась у заручниках окупантів.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна у Telegram.