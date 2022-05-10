UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Зеленский заявления Донбасс новости Мариуполь новости Харьков новости Киев новости Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Оккупанты экономят боеприпасы и обстреливают Юг Украины ракетами советского производства

Российские войска используют ракеты советского производства (nationalinterest.org)
Автор: Татьяна Самарук

Российские войска ранее применяли ракеты воздушного базирования современного образца. Однако, сейчас враг ввел режим экономии боезапаса.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на оперативное командование "Юг".

Отмечается, что пуск устаревших ракет советского производства превращается в коварное попадание в гражданские объекты, убийство мирного населения, психологическое давление, связанное с содержанием под постоянной угрозой.

Сообщается, что в результате вечерних ракетных ударов по Одесской области разрушен объект туристической инфраструктуры, торговый центр и склады товаров промышленной группы.

Кроме того, сообщается, что ситуация на Юге Украины остается напряженной, но контролируемой.

Ранее мы сообщали, что вчера, 9 мая, Одесса снова подверглась ракетной атаке.

Также мы писали, что на юге Украины российские оккупанты потеряли за день 80 солдат и 10 единиц техники.

Все оперативные и только проверенные новости без российской пропаганды и фейков - в группах РБК-Украина в Telegram и Viber. Присоединяйся!

Победа будет за нами! Слава Украине!

Читайте РБК-Украина в Google News
Война в УкраинеВторжение России в Украину