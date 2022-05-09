Одесса снова подверглась ракетной атаке. В городе раздаются взрывы

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Суспільне Одесса".

Идет ракетная атака по Одессе, сообщили изданию в оперативном командовании "Юг".

Как отмечает местное издание "Думская", в Одессе слышны взрывы. В городе объявлена воздушная тревога. Работает ПВО. Жителей призывают не покидать укрытий.

Пользователи соцсетей сообщают о семи взрывах в Одессе. Подробностей последствий ракетной атаки пока нет. В ОК "Юг" просят жителей не снимать и не публиковать места, где произошли взрывы.

Обновлено 23:10.

По данным "Суспільне.Одеса", в городе возник пожар в одном из крупных торговых центров.