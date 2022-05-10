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Окупанти економлять боєприпаси та обстрілюють Південь України ракетами радянського виробництва

Російські війська використовують ракети радянського виробництва (nationalinterest.org)
Автор: Тетяна Самарук

Російські війська раніше застосовували ракети повітряного базування сучасного зразку. Однак, зараз ворог ввів режим економії боєзапасу.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на оперативне командування "Південь".

Зазначається, що пуск застарілих ракет радянського виробництва перетворюється на підступне влучання в цивільні об’єкти, вбивство мирного населення, психологічний тиск, пов’язаний із триманням під постійною загрозою.

Повідомляється, що внаслідок вечірніх ракетних ударів по Одещині зруйновано об’єкт туристичної інфраструктури, торговий центр та склади товарів промислової групи.

Окрім того, повідомляється, що ситуація на Півдні України залишається напруженою, але контрольованою.

Раніше ми повідомляли, що вчора, 9 травня, Одеса знову піддалася ракетній атаці.

Також ми писали, що на півдні України російські окупанти втратили за день 80 солдатів і 10 одиниць техніки.

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