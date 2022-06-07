Оккупанты не достигли успехов под Бахмутом, ситуация в Северодонецке остается неясной, - ISW

Российские оккупанты, вероятно, сохраняют контроль над большей частью Северодонецка на 6 июня. Точная ситуация в городе остается неясной.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные Института изучения войны (ISW).
Относительно контроля в Северодонецке у аналитиков нет единой оценки, однако они сходятся во мнении об упорных боях в городе.
ISW со ссылкой на ВМС Украины сообщает, что Украине удалось оттеснить группировки Черноморского флота России более чем на 100 км, чтобы снизить давление России на южные порты Украины.
Ключевые выводы аналитиков ISW:
Напомним, российские войска "равняют с землей" города и села в Украине, которые не могут захватить во время боевых действий.
Ранее мы сообщали, командующий армией РФ получил два задания - до 10 июня захватить Северодонецк и трассу Лисичанск - Бахмут.
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