Окупанти не досягли успіхів під Бахмутом, ситуація в Сєвєродонецьку залишається неясною, - ISW

Щодо контролю в Сєвєродонецьку у аналітиків немає єдиної оцінки, проте вони сходяться на думці про наполегливі бої в місті.

ISW з посиланням на ВМС України повідомляє, що Україні вдалося відтіснити угруповання Чорноморського флоту Росії більш ніж на 100 км, щоб знизити тиск Росії на південні порти України.

Ключові висновки аналітиків ISW:

Контроль над Сєвєродонецьком, ймовірно, часто змінюється.

Загарбники в районі Ізюма не зробили жодного підтвердженого просування, тоді як сили, що просувалися на захід від лиману, досягли незначних досягнень.

Окупанти продовжували невдалі спроби розірвати українські лінії комунікації на північний схід від Бахмута.

Обмежені і локальні українські контратаки змусили російські війська зосередитися на утриманні оборонних рубежів на північ від Харкова.

Російська окупаційна влада посилює зусилля з видачі російських паспортів громадянам України та посилення контролю над окупованими територіями.

Нагадаємо, російські війська "рівняють із землею" міста і села в Україні, які не можуть захопити під час бойових дій.

Раніше ми повідомляли, командувач армією РФ отримав два завдання - до 10 червня захопити Сєвєродонецьк і трасу Лисичанськ-Бахмут.

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