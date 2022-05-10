Оккупанты в Донецкой области за сутки убили трех мирных жителей

Сообщается, что погибли мирные жители Марьинки, Авдеевки и Калинового. Также отмечается, что еще три человека в результате обстрелов военных РФ получили ранения.

Глава ОВА сообщает, что удалось уточнить информацию о 4 погибших и 8 раненых в Константиновке.

В Донецкой области оккупанты убили трех гражданских (t.me/pavlokyrylenko_donoda)