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На Донбассе за сутки ВСУ отбили 15 атак врага и уничтожили 44 единицы техники

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Понедельник 09 мая 2022 22:38
На Донбассе за сутки ВСУ отбили 15 атак врага и уничтожили 44 единицы техники Украинские военные (GettyImages)
Автор: Татьяна Самарук

На Донецком и Луганском направлениях бойцы Объединенных сил успешно отбили 15 атак врага и уничтожили 44 единицы техники оккупантов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Группировку объединенных сил.

В частности, украинские защитники уничтожили один зенитный ракетный комплекс, 9 танков, 3 артиллерийские системы, 25 единиц боевой бронированной техники, 3 единицы специальной инженерной техники и 3 автомобиля врага.

Также подразделения противовоздушной обороны в небе Донбасса сбили один беспилотный летательный аппарат типа "Орлан-10".

Ранее мы сообщали, что на Донбассе ВСУ за неделю отбили 71 вражескую атаку и уничтожили почти 300 единиц техники.

Также мы писали, что в Донецкой области оккупанты 9 мая ранили 6 мирных жителей.

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