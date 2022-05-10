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Окупанти у Донецькій області за добу вбили трьох мирних мешканців

Павло Кириленко (facebook.com.pavlokyrylenko.donoda)
Автор: Тетяна Самарук

У Донецькій області протягом 10 травня російська війська вбили трьох мирних мешканців.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на голову Донецької ОВА Павла Кириленка.

Повідомляється, що загинули мирні мешканці Мар’їнки, Авдіївки та Калинового. Також зазначається, що ще троє людей внаслідок обстрілів військових РФ отримали поранення.

Голова ОВА повідомляє, що вдалося уточнити інформацію щодо 4 загиблих та 8 поранених у Костянтинівці.

У Донецькій області окупанти вбили трьох цивільних (t.me/pavlokyrylenko_donoda)

Нагадаємо, що вчора, 9 травня, у Донецькій області окупанти поранили 6 мирних мешканців.

Також ми писали, що на Донбасі за добу ЗСУ відбили 15 атак ворога та знищили 44 одиниці техніки.

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