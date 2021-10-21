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Окупанти в Донецьку послабили блокаду місії ОБСЄ

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Донецьк, Четвер 21 жовтня 2021 17:11
Окупанти в Донецьку послабили блокаду місії ОБСЄ Фото: спостерігач ОБСЄ (twitter.com/osce_smm)
Автор: Артем Горовенко

Окупаційна влада в Донецьку послабила блокаду роботи Спеціальної моніторингової місії ОБСЄ. Вона триває протягом декількох днів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Twitter генсека ОБСЄ Хельги Шмід.

"Я вітаю зняття деяких обмежень свободи переміщення СММ в непідконтрольному уряду Донецьку", - зазначила Шмід.

Вона також підкреслила, що необмежений доступ СММ дуже важливий для виконання її мандата на окупованих територіях.

Нагадаємо, на початку тижня окупанти перестали блокувати роботу місії ОБСЄ в Горлівці після того, як спостерігачів деякий час не випускали з готелю.

Також повідомлялося, що ОБСЄ призупинила спостережну місію на Донбасі через так звані "акції протесту "у зв'язку з тим, що українська сторона затримала бойовика "ЛНР" Андрія Косяка.

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