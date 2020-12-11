ru
ua
News
News
Новости Украины
Коронавирус
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы
Коронавирус
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Новости шоу-бизнеса
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Афиша
Еда
Промокоды
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи
Travel
Travel
Travel
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Личный опыт
Уикенд
Дети
Мнения

За сутки боевики восемь раз открывали огонь по украинским позициям на Донбассе

Донбасс, Пятница 11 декабря 2020 07:36
За сутки боевики восемь раз открывали огонь по украинским позициям на Донбассе
Фото: Ситуация на Донбассе (facebook.com/pressjfo.news)
Автор: Даша Харченко

За прошедшие сутки, 10 декабря, российско-оккупационные войска восемь раз нарушили режим прекращения огня на Донбассе. Среди личного состава Объединенных сил боевых потерь и ранений нет.

Об этом сообщили в штабе операции Объединенных сил.

Так, в районе ответственности украинских бригад неподалеку населенных пунктов Водяное и Лебединское противник открывал огонь из гранатометов разных систем, а возле Марьинки - из станкового противотанкового гранатомета и стрелкового оружия. Также противник вел обстрел украинских позиций из стрелкового оружия вблизи населенного пункта Старогнатовка. Еще три нарушения режима прекращения огня было зафиксировано в пригороде Авдеевки.

С начала текущих суток, 11 декабря, по всей линии разграничения сторон наблюдается тишина. Режим прекращения огня сохраняется.

Напомним, украинская сторона СЦКК фиксирует увеличение случаев применения снайперов российско-оккупационными силами на Донбассе. В ноябре вражеские снайперы четыре раза обстреливали позиции ООС.

9 декабря боевики девять раз нарушили режим прекращения огня. Боевых потерь и ранений среди украинских военных не было.

Читайте РБК-Украина в Google News

Новости Украины Общество Донбасс

News
On Top
Продолжая просматривать RBC.UA Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности, Правилами пользования сайтом и согласны с использованием файлов cookie. Ознакомиться
Соглашаюсь