За сутки боевики восемь раз открывали огонь по украинским позициям на Донбассе

Фото: Ситуация на Донбассе (facebook.com/pressjfo.news)

За прошедшие сутки, 10 декабря, российско-оккупационные войска восемь раз нарушили режим прекращения огня на Донбассе. Среди личного состава Объединенных сил боевых потерь и ранений нет.

Об этом сообщили в штабе операции Объединенных сил.

Так, в районе ответственности украинских бригад неподалеку населенных пунктов Водяное и Лебединское противник открывал огонь из гранатометов разных систем, а возле Марьинки - из станкового противотанкового гранатомета и стрелкового оружия. Также противник вел обстрел украинских позиций из стрелкового оружия вблизи населенного пункта Старогнатовка. Еще три нарушения режима прекращения огня было зафиксировано в пригороде Авдеевки.

С начала текущих суток, 11 декабря, по всей линии разграничения сторон наблюдается тишина. Режим прекращения огня сохраняется.

Напомним, украинская сторона СЦКК фиксирует увеличение случаев применения снайперов российско-оккупационными силами на Донбассе. В ноябре вражеские снайперы четыре раза обстреливали позиции ООС.

9 декабря боевики девять раз нарушили режим прекращения огня. Боевых потерь и ранений среди украинских военных не было.