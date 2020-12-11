ru
ua
News
News
Новости Украины
Коронавирус
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы
Коронавирус
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Новости шоу-бизнеса
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Афиша
Еда
Промокоды
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи
Travel
Travel
Travel
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Личный опыт
Уикенд
Дети
Мнения

Боевики оборудуют дополнительные окопы для пулеметчиков и ПТРК на Донбассе

Донбасс, Пятница 11 декабря 2020 15:08
Боевики оборудуют дополнительные окопы для пулеметчиков и ПТРК на Донбассе
Фото: украинский военный (РБК-Украина)
Автор: Игорь Литвиненко

Вооруженные формирования Российской Федерации на Донбассе продолжают совершенствовать инженерно-фортификационное оборудование передовых позиций. В частности, оборудуют новые окопы для пулеметчиков и противотанковых ракетных комплексов.

Об этом сообщили в Главном управлении разведки Министерства обороны Украины.

Для проверки фортификационного оборудования передовых позиций, маскировки вооружения и военной техники боевики применяют беспилотные летательные аппараты.

"Противник осуществляет углубление имеющихся окопных переходов, оборудование дополнительных окопов для пулеметных расчетов и расчетов противотанковых ракетных комплексов. Кроме того, оккупанты используют гражданские сооружения (оставленные жителями частные дома, придомовые сооружения и т.п.) для скрытого размещения средств огневого поражения, в том числе минометов, около линии соприкосновения", - сообщили в Минобороны.

Ранее РБК-Украина писало, что боевики на Донбассе разместили запрещенное вооружение вблизи линии разграничения.

Напомним, за прошедшие сутки на Донбассе боевики восемь раз открывали огонь по украинским позициям. Потерь среди украинских военных нет.

Читайте РБК-Украина в Google News

Новости Украины Общество Донбассбоевики

News
On Top
Продолжая просматривать RBC.UA Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности, Правилами пользования сайтом и согласны с использованием файлов cookie. Ознакомиться
Соглашаюсь