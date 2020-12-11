Боевики оборудуют дополнительные окопы для пулеметчиков и ПТРК на Донбассе

Фото: украинский военный (РБК-Украина)

Вооруженные формирования Российской Федерации на Донбассе продолжают совершенствовать инженерно-фортификационное оборудование передовых позиций. В частности, оборудуют новые окопы для пулеметчиков и противотанковых ракетных комплексов.

Об этом сообщили в Главном управлении разведки Министерства обороны Украины.

Для проверки фортификационного оборудования передовых позиций, маскировки вооружения и военной техники боевики применяют беспилотные летательные аппараты.

"Противник осуществляет углубление имеющихся окопных переходов, оборудование дополнительных окопов для пулеметных расчетов и расчетов противотанковых ракетных комплексов. Кроме того, оккупанты используют гражданские сооружения (оставленные жителями частные дома, придомовые сооружения и т.п.) для скрытого размещения средств огневого поражения, в том числе минометов, около линии соприкосновения", - сообщили в Минобороны.

Ранее РБК-Украина писало, что боевики на Донбассе разместили запрещенное вооружение вблизи линии разграничения.

Напомним, за прошедшие сутки на Донбассе боевики восемь раз открывали огонь по украинским позициям. Потерь среди украинских военных нет.