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Окупанти на Донбасі тричі порушили режим "тиші" за добу

Донбас, Субота 12 грудня 2020 07:28
Окупанти на Донбасі тричі порушили режим "тиші" за добу
Фото: бойовик (facebook.com mod mil rus)
Автор: Артур Родивилов

З початку 11 грудня в зоні проведення операції Об'єднаних сил на Донбасі зафіксували 3 випадки порушення перемир'я з боку проросійських бойовиків. Українські військовослужбовці вогонь у відповідь на провокації не відкривали.

Про це повідомляє командування ООС на сторінці в Facebook.

Зокрема, кілька пострілів з автоматичного станкового гранатомета зафіксовані біля Маріїнки. А по українських позиціях біля Водяного і Зайцевого противник відкривав вогонь зі стрілецької зброї.

Ворожі провокації не несли загрози нашим воїнам, тому українські захисники вогонь у відповідь не відкривали. Серед особового складу Об'єднаних сил бойових втрат і поранень немає.

З початку поточної доби, 12 грудня, у смугах відповідальності наших бойових бригад обстрілів з боку російсько-окупаційних військ не зафіксовано, на всіх ділянках фронту спостерігалася тиша.

Нагадаємо, українська розвідка зафіксувала, що проросійські бойовики обладнують свої позиції під час перемир'я на Донбасі. Найманці роблять вогневі позиції для кулеметників і ПТРК.

Додамо, 10 грудня на Донбасі бойовики вісім разів відкривали вогонь по українських позиціях. Втрат серед українських військових не було зафіксовано.

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