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Оккупанты на Донбассе создали единую "таможенную зону"

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Донбасс, Среда 15 сентября 2021 18:30
Оккупанты на Донбассе создали единую "таможенную зону" Фото: Денис Пушилин и Леонид Пасечник (apral ru)
Автор: Илона Свиридова

Так называемые власти оккупированного Донбасса создали единую "таможенную зону". До этого на административной границе в неподконтрольной части Донецкой и Луганской областей действовали "таможенные органы".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сепаратистские СМИ.

Сообщается, что сегодня главари так называемых Донецкой и Луганской "народных республик" Денис Пушилин и Леонид Пасечник подписали договор о создании "единой таможенной территории". Также подчеркивается, что теперь она якобы соответствует российскому законодательству.

Отметим, на оккупированной части Донецкой и Луганской областей между "республиками" действуют так называемые пограничные пункты.

Отметим, ранее стало известно, что на период голосования на выборах в Госдуму РФ оккупанты запустят дополнительные поезда в Россию.

Напомним, в мае Украина ввела санкции против Пушилина и Пасечника, а также главы оккупационной власти в Крыму Сергея Аксенова.

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