Окупанти на Донбасі створили єдину "митну зону"

Так звана влада окупованого Донбасу створила єдину "митну зону". До цього на адміністративному кордоні в непідконтрольній частині Донецької та Луганської областей діяли "митні органи".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сепаратистські ЗМІ.

Повідомляється, що сьогодні ватажки так званих Донецької та Луганської "народних республік" Денис Пушилін і Леонід Пасічник підписали договір про створення "єдиної митної території". Також підкреслюється, що тепер вона нібито відповідає російському законодавству.

Зазначимо, на окупованій частині Донецької та Луганської областей між "республіками" діють так звані прикордонні пункти.