Оккупанты на Донбассе пять раз нарушили "тишину", стреляли из гранатометов и пулеметов

За сутки, 4 января, в зоне проведения операции Объединенных сил на Донбассе зафиксированы пять случаев нарушения перемирия со стороны пророссийских боевиков. Среди украинских воинов боевых потерь и ранений нет.

Об этом сообщает командование ООС на странице в Facebook.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток", возле Водяного и Лебединского российско-оккупационные войска вели огонь в сторону украинских позиций из гранатометов различных систем и крупнокалиберных пулеметов. Вблизи Гнутово противник дважды открывал огонь не только из гранатометов, но и из стрелкового оружия.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" возле Луганского вооруженные формирования Российской Федерации осуществили несколько неприцельных выстрелов из автоматических станковых и противотанковых гранатометов.

Обо всех фактах нарушений режима прекращения огня ВСУ через СЦКК сообщили представителям ОБСЕ.

С начала текущих суток, 5 января, нарушений режима прекращения огня не зафиксировано. Вдоль всей линии разграничения наблюдается тишина.

Напомним, 3 января боевики восемь раз обстреляли позиции украинских военных. Потерь среди воинов ООС не было.

Также сообщалось, что Украина планирует ввести процедуру подтверждения актов на оккупированной территории.