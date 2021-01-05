ru
ua

News
+
-

Новини України
Коронавірус
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Travel
+
-

Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Особистий досвід
Вікенд
Діти

Окупанти на Донбасі п'ять разів порушили "тишу", стріляли з гранатометів і кулеметів

Автор: Артур Родивилов

За добу, 4 січня, у зоні проведення операції Об'єднаних сил на Донбасі зафіксовано п'ять випадків порушення перемир'я з боку проросійських бойовиків. Серед українських вояків бойових втрат і поранень немає.

Про це повідомляє командування ООС на сторінці в Facebook.

В районі відповідальності оперативно-тактичної групи "Схід", неподалік Водяного та Лебединського російсько-окупаційні війська вели вогонь у бік українських позицій з гранатометів різних систем і великокаліберних кулеметів. Поблизу селища Гнутове супротивник двічі відкривав вогонь не тільки з гранатометів, але і зі стрілецької зброї.

В районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ" біля Луганського збройні формування Російської Федерації здійснили кілька неточних пострілів з автоматичних гранатометів і протитанкових гранатометів.

Популярні новини

Про всі факти порушення режиму припинення вогню ЗСУ через СЦКК повідомили представникам ОБСЄ.

З початку поточної доби, 5 січня, порушень режиму припинення вогню не зафіксовано. Вздовж всієї лінії розмежування спостерігається тиша.

Нагадаємо, 3 січня бойовики вісім разів обстріляли позиції українських військових. Втрат серед воїнів ООС не було.

Також повідомлялося, що Україна планує ввести процедуру підтвердження актів на окупованій території.

Прогноз погоди
Читайте РБК-Україна в Google News
Новини України ДонбасООС