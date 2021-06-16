Оккупанты на Донбассе откроют "внутренние границы" на следующей неделе

"Вопрос решен. На следующей неделе, я думаю, мы сможем открыть "границу", - заявил он.

По его словам, это стало возможным после того, как оккупанты с луганской стороны "перешли на контролируемый пропуск людей с Украины через штаб".

Отметим, боевики устроили "внутреннюю границу" на административных границах Донецкой и Луганской областей и осуществляют пропуск через так называемые пункты "Дебальцево", "Снежное", "Никишино" и "759-й км трассы М-03".