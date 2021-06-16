Окупанти на Донбасі відкриють "внутрішні кордони" наступного тижня

"Питання вирішене. Наступного тижня, я думаю, ми зможемо відкрити "кордон", - заявив він.

За його словами, це стало можливим після того, як окупанти з луганської сторони "перейшли на контрольований пропуск людей з України через штаб".

Зазначимо, бойовики влаштували " внутрішній кордон "на адміністративних кордонах Донецької та Луганської областей і здійснюють пропуск через так звані пункти "Дебальцеве", "Сніжне", "Нікішине" і "759-й км траси М-03".