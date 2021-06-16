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Оккупанты на Донбассе откроют "внутренние границы" на следующей неделе

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Донецк, Среда 16 июня 2021 14:36
Оккупанты на Донбассе откроют "внутренние границы" на следующей неделе Фото: главарь "ДНР" Денис Пушилин (GettyImages)
Автор: РБК-Украина

Закрытая из-за пандемии COVID-19 так называемая "внутренняя граница" между отдельными районами Донецкой и Луганской областей откроется на следующей неделе. Это стало возможным после того, как оккупационная власть в Луганске ужесточила пропуск через свой КПВВ на Станицу Луганскую.

Об этом заявил главарь донецких оккупантов Денис Пушилин, передают сепаратистские СМИ.

"Вопрос решен. На следующей неделе, я думаю, мы сможем открыть "границу", - заявил он.

По его словам, это стало возможным после того, как оккупанты с луганской стороны "перешли на контролируемый пропуск людей с Украины через штаб".

Отметим, боевики устроили "внутреннюю границу" на административных границах Донецкой и Луганской областей и осуществляют пропуск через так называемые пункты "Дебальцево", "Снежное", "Никишино" и "759-й км трассы М-03".

Напомним, ранее сообщалось, что оккупационная власть в отдельных районах Донецкой области пока не видит сроков, когда можно было бы открыть КПВВ на Донбассе, через которые можно выехать на подконтрольную Украине территорию.

До этого боевики "ЛНР" ввели ограничения на пункте пропуска, разрешив выезжать в Украину только раз в месяц.

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