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Окупанти на Донбасі відкриють "внутрішні кордони" наступного тижня

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Донецьк, Середа 16 червня 2021 14:36
Окупанти на Донбасі відкриють "внутрішні кордони" наступного тижня Фото: ватажок "ДНР" Денис Пушилін (GettyImages)
Автор: РБК-Україна

Закритий через пандемію COVID-19 так званий "внутрішній кордон" між окремими районами Донецької та Луганської областей відкриється наступного тижня. Це стало можливим після того, як окупаційна влада в Луганську посилила пропуск через свій КПВВ на Станицю Луганську.

Про це заявив ватажок донецьких окупантів Денис Пушилін, передають сепаратистські ЗМІ.

"Питання вирішене. Наступного тижня, я думаю, ми зможемо відкрити "кордон", - заявив він.

За його словами, це стало можливим після того, як окупанти з луганської сторони "перейшли на контрольований пропуск людей з України через штаб".

Зазначимо, бойовики влаштували " внутрішній кордон "на адміністративних кордонах Донецької та Луганської областей і здійснюють пропуск через так звані пункти "Дебальцеве", "Сніжне", "Нікішине" і "759-й км траси М-03".

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що окупаційна влада в окремих районах Донецької області поки не бачить термінів, коли можна було б відкрити КПВВ на Донбасі, через які можна виїхати на підконтрольну Україні територію.

До цього бойовики "ЛНР" ввели обмеження на пункті пропуску, дозволивши виїжджати до України тільки раз на місяць.

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