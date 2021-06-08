Оккупанты на Донбассе объявили сборы резервистов, - разведка

В рамках боевой подготовки Вооруженных сил Российской Федерации, командование оккупационных войск на Донбассе начало "неделю мобилизационной готовности". Сейчас оккупанты развернули объекты учебно-материальной базы для дальнейшей подготовки резервистов.

Об этом сообщает пресс-служба Министерства обороны Украины со ссылкой на информацию от Главного управления разведки.

"С 7 июня в соединениях и частях первой и второй армейских корпусов проводится "неделя мобилизационной готовности". Оккупантами проведено оповещение личного состава мобилизационного резерва и развернуты объекты учебно-материальной базы для проведения мероприятий", - рассказала разведка.

Как отметили в министерстве, военкоматы оккупантов пригрозили суровой ответственностью резервистам в случае игнорирования или несвоевременного прибытия в пункт сбора.

Также известно, что с начала текущих суток, оккупанты дважды нарушили режим прекращения огня. Российские агрессоры дважды открыли огонь по позициям украинских военнослужащих неподалеку от пункта Новгородское. Потерь среди защитников Вооруженных сил Украины нет.