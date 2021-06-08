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Оккупанты на Донбассе объявили сборы резервистов, - разведка

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Донбасс, Вторник 08 июня 2021 13:48
Оккупанты на Донбассе объявили сборы резервистов, - разведка Фото: оккупанты на Донбассе объявили "неделю мобилизационной готовности" (facebook.com/mod.mil.rus)
Автор: РБК-Украина

В рамках боевой подготовки Вооруженных сил Российской Федерации, командование оккупационных войск на Донбассе начало "неделю мобилизационной готовности". Сейчас оккупанты развернули объекты учебно-материальной базы для дальнейшей подготовки резервистов.

Об этом сообщает пресс-служба Министерства обороны Украины со ссылкой на информацию от Главного управления разведки.

"С 7 июня в соединениях и частях первой и второй армейских корпусов проводится "неделя мобилизационной готовности". Оккупантами проведено оповещение личного состава мобилизационного резерва и развернуты объекты учебно-материальной базы для проведения мероприятий", - рассказала разведка.

Как отметили в министерстве, военкоматы оккупантов пригрозили суровой ответственностью резервистам в случае игнорирования или несвоевременного прибытия в пункт сбора.

Также известно, что с начала текущих суток, оккупанты дважды нарушили режим прекращения огня. Российские агрессоры дважды открыли огонь по позициям украинских военнослужащих неподалеку от пункта Новгородское. Потерь среди защитников Вооруженных сил Украины нет.

Напомним, что оккупационные власти объявили о намерении создать "военно-патриотический центр" на территории Крыма.

Добавим, вчера пророссийские боевики дважды нарушали "тишину" на Донбассе. Наемники обстреливали позиции ООС вблизи Луганского и Лебединского.

Кроме того, за минувшие выходные наблюдатели ОБСЕ зафиксировали на Донбассе более 150 взрывов и выстрелов.

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