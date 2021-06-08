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Окупанти на Донбасі оголосили збори резервістів, - розвідка

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Донбас, Вівторок 08 червня 2021 13:48
Окупанти на Донбасі оголосили збори резервістів, - розвідка Фото: окупанти на Донбасі оголосили "тиждень мобілізаційної готовності" (facebook.com/mod.mil.rus)
Автор: РБК-Україна

В рамках бойової підготовки Збройних сил Російської Федерації, командування окупаційних військ на Донбасі розпочало "тиждень мобілізаційної готовності". Наразі окупанти розгорнули об’єкти навчально-матеріальної бази для подальшої підготовки резервістів.

Про це повідомляє пресслужба Міністерства оборони України посилаючись на інформацію від Головного управління розвідки.

"З 7 червня у з’єднаннях і частинах першого та другого армійських корпусів проводиться "тиждень мобілізаційної готовності". Окупантами проведено оповіщення особового складу мобілізаційного резерву та розгорнуто об’єкти навчально-матеріальної бази для проведення заходів", - розповіла розвідка.

Як зазначили у міністерстві, військкомати окупантів пригрозили суворою відповідальністю резервістам у разі ігнорування, чи несвоєчасного прибуття в пункт збору.

Також відомо, що від початку поточної доби, окупанти двічі порушили режим припинення вогню. Російські агресори двічі відкрили вогонь по позиціях українських військовослужбовців неподалік від пункту Новгородське. Втрат серед захисників Збройних сил України немає.

Нагадаємо, що окупаційна влада оголосила про намір створити "військово-патріотичний центр" на території Криму.

Додамо, вчора проросійські бойовики двічі порушували "тишу" на Донбасі. Найманці обстрілювали позиції ООС поблизу Луганського та Лебединського.

Крім того, за минулі вихідні спостерігачі ОБСЄ зафіксували на Донбасі понад 150 вибухів та пострілів.

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