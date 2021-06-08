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Боевики обстреляли Лебединское и Луганское на Донбассе

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Украина, Вторник 08 июня 2021 07:40
Боевики обстреляли Лебединское и Луганское на Донбассе Фото: позиции ООС обстреляли дважды ( facebook.com/mod.mil.rus)
Автор: Наталья Скороход

Боевики на Донбассе продолжают нарушать режим прекращения огня. За прошедшие сутки, 7 июня, позиции наших защитников обстреляли дважды - в районе Луганского и Лебединского.

Об этом сообщает пресс-служба штаба ООС в Facebook.

В частности, сообщается, что вблизи Лебединского оккупанты открыли огонь по позициям наших военных из станковых противотанковых и автоматических станковых гранатометов.

В районе Луганского российские захватчики вели огонь из минометов 82-го калибра, станковых противотанковых, автоматических станковых, ручных противотанковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов.

Потерь и ранений среди украинских бойцов за прошедшие сутки нет.

"На обстрелы противника украинские защитники открывали огонь", - говорится в сообщении.

Также известно, что сегодня с утра боевики успели дважды нарушить "тишину" на Донбассе.

"Вблизи населенного пункта Новгородское противник дважды обстрелял позиции наших войск из станковых противотанковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов", говорится в сообщении.

Напомним, на Донбассе дети становятся жертвами войны. В ОБСЕ сообщили, сколько несовершеннолетних погибли, пропали без вести и получили ранения в результате агрессии России.

Ранее сообщалось, что ОБСЕ насчитала за выходные на Донбассе почти 150 обстрелов и взрывов.

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