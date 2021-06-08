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Почти 150 обстрелов и взрывов: в ОБСЕ рассказали, как прошли выходные на Донбассе

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Украина, Вторник 08 июня 2021 03:16
Почти 150 обстрелов и взрывов: в ОБСЕ рассказали, как прошли выходные на Донбассе Фото: ОБСЕ на Донбассе опять зафиксировала нарушения (twitter.com/OSCE_SMM)
Автор: Наталья Скороход

Входные дни, с 4 по 6 июня, на Донбассе не прошли гладко. Организация по безопасности и сотрудничеству в Европе зафиксировала многочисленные нарушения режима прекращения огня, среди которых обстрелы и взрывы.

Об этом говорится в отчете СММ ОБСЕ за 7 июня.

Всего на Донбассе было зафиксировано наблюдателями ОБСЕ 148 нарушений режима прекращения огня. При этом 72 нарушения зафиксировали в Донецкой области. Среди них числится 41 взрыв - 40 взрывов неопределенного происхождения и 1 взрыв в воздухе.

Наблюдатели ОБСЕ отмечают, что большинство нарушений произошли в районе Донецкой фильтровальной станции. Там зафиксировали многочисленные взрывы. Также напряженной была ситуация на северо-западе от Донецка, там зафиксировали боеприпасы. А в районе Горловки слышали 16 взрывов.

В Луганской области зафиксировали 76 нарушений режима прекращения огня, в том числе 17 взрывов неопределенного происхождения.

При этом большая часть нарушений произошла в районе Дачного (оккупированная территория). Там наблюдатели слышали 54 выстрела из стрелкового оружия и 5 очередей из крупнокалиберных пулеметов. Еще 11 взрывов слышали на окраине Голубовки.

Напомним, боевики обстреляли Пески и Новгородское на Донбассе. Они обстреливали позиции ООС из минометов.

Ранее сообщалось, что стало известно, сколько детей пострадали от войны на Донбассе. В ОБСЕ сообщили количество убитых, раненных и пропавших без вести.

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