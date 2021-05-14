ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новости Украины Коронавирус Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды
Lite Новости шоу-бизнеса Спецпроекты Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Личный опыт Уикенд Дети Мнения

Оккупанты на Донбассе начали опечатывать "бесхозные" квартиры

Новина українською →
Донецк, Пятница 14 мая 2021 11:23
Оккупанты на Донбассе начали опечатывать "бесхозные" квартиры Фото: оккупанты в Донецке отбирают квартиры (wikimedia.org by Brücke-Osteuropa)
Автор: РБК-Украина

В отдельных районах Донецкой области (ОРДО) начали опечатывать недвижимость, которая считается якобы "бесхозной". Под арест попадают квартиры, хозяева которых выехали и не платят за услуги ЖКХ.

Об этом пишут сепаратистские СМИ.

Сообщается, что в социальных сетях начали появляться фото квартир, которые арестовывают сотрудники так называемой "исполнительной службы ДНР". В частности, на дверях оставляют уведомления с надписью "Опечатано исполнительной службой" и номером телефона местного мобильного оператора.

Также сообщается, что журналисты СМИ на подконтрольной Украине территории позвонили по этому номеру, и человек, который взял трубку, не отрицал, что занимается вопросами опечатанных квартир.

Напомним, ранее оккупанты "национализировали" имущество украинских банков и "списали" кредиты, а также решили забрать украинскую государственную собственность. Кроме того, стало известно, что брошенное на оккупированном Донбассе жилье также будет отобрано, если их хозяева, согласно принятому порядку, в течение года не объявятся.

Отметим, в январе "ДНР" начала конфискацию авто с украинскими номерами.

Читайте РБК-Украина в Google News
Новости Украины Общество Донецк ДНР национализация квартиры
NEWS
Сегодня пройдет заседание СНБО, - источники
Сегодня пройдет заседание СНБО, - источники
DAILY
Старые раны. Что происходит в Израиле и как может развиваться конфликт
Милан Леличполитический обозреватель РБК-Украина Старые раны. Что происходит в Израиле и как может развиваться конфликт