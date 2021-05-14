Оккупанты на Донбассе начали опечатывать "бесхозные" квартиры

В отдельных районах Донецкой области (ОРДО) начали опечатывать недвижимость, которая считается якобы "бесхозной" . Под арест попадают квартиры, хозяева которых выехали и не платят за услуги ЖКХ.

Сообщается, что в социальных сетях начали появляться фото квартир, которые арестовывают сотрудники так называемой "исполнительной службы ДНР". В частности, на дверях оставляют уведомления с надписью "Опечатано исполнительной службой" и номером телефона местного мобильного оператора.

Также сообщается, что журналисты СМИ на подконтрольной Украине территории позвонили по этому номеру, и человек, который взял трубку, не отрицал, что занимается вопросами опечатанных квартир.