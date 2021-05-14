Окупанти на Донбасі почали опечатувати "безхазяйні" квартири

В окремих районах Донецької області (ОРДО) почали опечатувати нерухомість, яка вважається нібито " безхазяйною" . Під арешт потрапляють квартири, господарі яких виїхали і не платять за послуги ЖКГ.

Повідомляється, що в соціальних мережах почали з'являтися фото квартир, які заарештовують співробітники так званої "виконавчої служби ДНР". Зокрема, на дверях залишають повідомлення з написом "Опечатано виконавчою службою" та номером телефону місцевого мобільного оператора.

Також повідомляється, що журналісти ЗМІ на підконтрольній Україні території подзвонили за цим номером, і людина, яка взяла трубку, не заперечувала, що займається питаннями опечатаних квартир.