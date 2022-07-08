Оккупанты догадываются о безразличии Путина к потерям РФ в Украине: перехват разведки

Во время разговора с подругой оккупант уверяет - президенту РФ Владимиру Путину все равно на судьбу находящихся в Украине российских военных и потери армии.

По его словам, жены военных РФ, которые сначала отправляли своих мужей на "учения", конечно не рассчитывали, что часть из них из этих "учений" не вернется. А будут участвовать в военных действиях на территории Украины.

"Я их понимаю отлично. Мужья поехали на учебу. А приезжают не все из этих, вроде бы учений. Сначала поехали на учебу, потом выяснилось, что спецоперация, а эта спецоперация превратилась в войну. От этого пользы не будет", - говорит он.

Российский военный добавляет, что "жены ничего не смогут сделать, чтобы их вернуть".

"Что к Путину напрямую обратиться? Не было такого никогда. Путин скажет - я рад за тебя. Мне пох… (безразлично). И все. Как у меня комбат постоянно. Я, говорит, рад за тебя, мне пох… (безразлично)", - констатирует оккупант.