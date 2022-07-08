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Оккупанты догадываются о безразличии Путина к потерям РФ в Украине: перехват разведки

Новина українською →
Украина, Пятница 08 июля 2022 19:12
Оккупанты догадываются о безразличии Путина к потерям РФ в Украине: перехват разведки Фото: оккупанты догадываются о безразличии Путина к потерям РФ в Украине (иллюстрация/Getty Images)
Автор: Наталия Гурковская

Во время разговора с подругой оккупант уверяет - президенту РФ Владимиру Путину все равно на судьбу находящихся в Украине российских военных и потери армии.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на новый перехват Главного управления разведки.

По его словам, жены военных РФ, которые сначала отправляли своих мужей на "учения", конечно не рассчитывали, что часть из них из этих "учений" не вернется. А будут участвовать в военных действиях на территории Украины.

"Я их понимаю отлично. Мужья поехали на учебу. А приезжают не все из этих, вроде бы учений. Сначала поехали на учебу, потом выяснилось, что спецоперация, а эта спецоперация превратилась в войну. От этого пользы не будет", - говорит он.

Российский военный добавляет, что "жены ничего не смогут сделать, чтобы их вернуть".

"Что к Путину напрямую обратиться? Не было такого никогда. Путин скажет - я рад за тебя. Мне пох… (безразлично). И все. Как у меня комбат постоянно. Я, говорит, рад за тебя, мне пох… (безразлично)", - констатирует оккупант.

Как сообщалось, это не первый перехват разговора оккупанта, в котором фигурирует глава Кремля. Ранее разведка Украины перехватила разговор россиянина, в котором он поделился своими впечатлениями от президента РФ Владимира Путина, назвав его "старым маразматиком".

Напомним, за минувшие сутки российская армия потеряла в войне против Украины еще 250 своих военных и 35 танков. Всего уже уничтожено около 36 900 оккупантов.

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