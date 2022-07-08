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Окупанти здогадуються про байдужість Путіна до втрат РФ в Україні: перехоплення розвідки

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Україна, П'ятниця 08 липня 2022 19:12
Окупанти здогадуються про байдужість Путіна до втрат РФ в Україні: перехоплення розвідки Фото: окупанти здогадуються про байдужість Путіна до втрат РФ в Україні (ілюстрація/Getty Images)
Автор: Наталія Гурковська

Під час розмови з подругою окупант запевняє - президенту РФ Володимиру Путіну все одно на долю російських військових, що перебувають в Україні та втрати армії.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на нове перехоплення Головного управління розвідки.

За його словами, дружини військових РФ, що спочатку відправляли своїх чоловіків на "навчання", звісно не розраховували, що частина з них з цих "навчань" не повернеться. А будуть брати участь у військових діях на території України.

"Я їх розумію чудово. Чоловіки поїхали на навчання. А приїжджають не всі з цих, начебто навчань. Спочатку поїхали на навчання, потім з’ясувалось, що спецоперація, а ця спецоперація перетворилась на війну. Від цього користі не буде", - каже він.

Російський військовий додає що, "дружини нічого не зможуть зробити, щоб їх повернути".

"Що до Путіна напряму звернутись? Не було такого ніколи. Путін скаже – я радий за тебе. Мені пох… (байдуже). І все. Як у мене комбат постійно. Я, каже, радий за тебе, мені пох… (байдуже)", - констатує окупант.

Як повідомлялося, це не перше перехоплення розмови окупанта, в якому фігурує глава Кремля. Раніше розвідка України перехопила розмову росіянина, в якій він поділився своїми враженнями від президента РФ Володимира Путіна, назвавши його "старим маразматиком".

Нагадаємо, за минулу добу російська армія втратила у війні проти України ще 250 своїх військових та 35 танків. Загалом вже знищено близько 36 900 окупантів.

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