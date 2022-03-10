Оккупанты деморализованы слухами о несостоятельности РФ платить, – Генштаб ВСУ
Генеральный штаб Вооруженных сил Украины продолжает фиксировать деморализацию в среде российских оккупантов.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пост Генерального штаба ВСУ в Facebook.
Украинский Генштаб констатировал, что личный состав российских войск на территории Украины изолирован от объективной информации. Однако известия о реальном положении дел в России все же поступают к оккупантам.
"Среди военнослужащих ходят слухи о несостоятельности Министерства обороны РФ выплачивать денежное обеспечение из-за действий санкций, что в свою очередь деморализует личный состав оккупационных подразделений", – говорится в сообщении.
К слову, под Черниговом российские оккупанты ищут способы сдаться в плен Украине.
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