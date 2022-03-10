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Оккупанты деморализованы слухами о несостоятельности РФ платить, – Генштаб ВСУ

Новина українською →
Четверг 10 марта 2022 19:30
Оккупанты деморализованы слухами о несостоятельности РФ платить, – Генштаб ВСУ Фото: Российские военнопленные (t.me/zsuwar)
Автор: Антон Федорцив

Генеральный штаб Вооруженных сил Украины продолжает фиксировать деморализацию в среде российских оккупантов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пост Генерального штаба ВСУ в Facebook.

Украинский Генштаб констатировал, что личный состав российских войск на территории Украины изолирован от объективной информации. Однако известия о реальном положении дел в России все же поступают к оккупантам.

"Среди военнослужащих ходят слухи о несостоятельности Министерства обороны РФ выплачивать денежное обеспечение из-за действий санкций, что в свою очередь деморализует личный состав оккупационных подразделений", – говорится в сообщении.

К слову, под Черниговом российские оккупанты ищут способы сдаться в плен Украине.

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