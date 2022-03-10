Оккупанты под Черниговом ищут способ сдаться в плен, - Генштаб
Российские военные в Черниговской области ищут способы сдаться в плен, так как несут потери личного состава, техники и вооружения.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Генштаб ВСУ.
По данным Генштаба ВСУ, силы обороны Украины дают отпор российским оккупантам во всех направлениях. Противник несет потери в личном составе, вооружении и технике.
До военных доходит информация о позорном для РФ состоянии вещей и о том, что министерство обороны России не сможет выплачивать им денежное обеспечение. Поэтому они готовы сдаваться в плен.
"В районе населенного пункта Шестовица Черниговской области оккупанты ищут способ сдаться в плен", - сообщили в Генштабе.
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Напомним, ранее мы писали о том, что ВСУ показали новую "коллекцию" пленных.
А также сообщали о том, что украинские военные разгромили оккупантов по направлению к Броварам.
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