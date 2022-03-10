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Оккупанты под Черниговом ищут способ сдаться в плен, - Генштаб

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Черниговская область, Четверг 10 марта 2022 19:26
Оккупанты под Черниговом ищут способ сдаться в плен, - Генштаб Фото: Российские оккупанты ищут способ сдаться в плен ( t me zsuwar)
Автор: Анна Шиканова

Российские военные в Черниговской области ищут способы сдаться в плен, так как несут потери личного состава, техники и вооружения.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Генштаб ВСУ.

По данным Генштаба ВСУ, силы обороны Украины дают отпор российским оккупантам во всех направлениях. Противник несет потери в личном составе, вооружении и технике.

До военных доходит информация о позорном для РФ состоянии вещей и о том, что министерство обороны России не сможет выплачивать им денежное обеспечение. Поэтому они готовы сдаваться в плен.

"В районе населенного пункта Шестовица Черниговской области оккупанты ищут способ сдаться в плен", - сообщили в Генштабе.

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Напомним, ранее мы писали о том, что ВСУ показали новую "коллекцию" пленных.

А также сообщали о том, что украинские военные разгромили оккупантов по направлению к Броварам.

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