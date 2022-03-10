Окупанти деморалізовані чутками про неспроможність РФ платити, – Генштаб ЗСУ
Генеральний штаб Збройних сил України продовжує фіксувати деморалізацію у середовищі російських окупантів.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на допис Генерального штабу ЗСУ у Facebook.
Український Генштаб констатував, що особовий склад російських військ на території України ізольований від об'єктивної інформації. Однак, звістки про реальний стан справ у Росії все ж надходять до окупантів.
"Серед військовослужбовців ширяться чутки про неспроможність Міністерства оборони РФ виплачувати грошове забезпечення через дії санкцій, що в свою чергу деморалізує особовий склад окупаційних підрозділів", – йдеться у повідомленні.
До слова, під Черніговом російські окупанти шукають способи здатися в полон Україні.
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