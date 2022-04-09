Оккупанты не дают эвакуировать жителей Мелитополя несмотря на договоренность

"В Мелитополе уже сутки оккупационные войска содержат изъятые 8 автобусов для эвакуации", - сказала чиновник.

Верещук добавила, что украинская сторона ведет переговоры, чтобы эти автобусы вернули, и согласно договоренностям можно было провести эвакуацию жителей Мелитополя.

Вице-премьер также проинформировала, что в течение 8 апреля были эвакуированы в Запорожье 3 544 жителей области (города Роды, Васильевка, Бердянск, Токмак, Мелитополь Энергодар, Орехов, Гуляйполе).

Накануне мэр города Иван Федеров сообщил, что рашисты украли весь гуманитарный груз, который был отправлен в Мелитополь на автобусах и фурах, а сам транспорт тоже забрали себе.