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Оккупанты не дают эвакуировать жителей Мелитополя несмотря на договоренность

Фото: вице-премьер-министр Ирина Верещук (facebook com vereshchuk ukraine)
Автор: Владимир Костырин

Во временно подконтрольном российским оккупантам Мелитополе захватчики продолжают удерживать похищенные ими автобусы, отправленные в город для эвакуации жителей.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на брифинг вице-премьера, главы министерства по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Ирины Верещук.

"В Мелитополе уже сутки оккупационные войска содержат изъятые 8 автобусов для эвакуации", - сказала чиновник.

Верещук добавила, что украинская сторона ведет переговоры, чтобы эти автобусы вернули, и согласно договоренностям можно было провести эвакуацию жителей Мелитополя.

Вице-премьер также проинформировала, что в течение 8 апреля были эвакуированы в Запорожье 3 544 жителей области (города Роды, Васильевка, Бердянск, Токмак, Мелитополь Энергодар, Орехов, Гуляйполе).

Накануне мэр города Иван Федеров сообщил, что рашисты украли весь гуманитарный груз, который был отправлен в Мелитополь на автобусах и фурах, а сам транспорт тоже забрали себе.

Напомним, ранее мы рассказывали в материале "РБК-Украина", как оккупанты навязывают "русский мир" в Украине в захваченных населенных пунктах.

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МелитопольэвакуацияИрина Верещук