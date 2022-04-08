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Оккупанты украли весь гуманитарный груз для Мелитополя вместе с фурами, - мэр

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Мелитополь, Пятница 08 апреля 2022 04:54
Оккупанты украли весь гуманитарный груз для Мелитополя вместе с фурами, - мэр Фото: оккупанты похитили гуманитарку для Мелитополя (facebook.com/IvanFedorovMelitopol)
Автор: Владимир Костырин

Российские оккупанты похитили автобусы и грузовики с гуманитарной помощью для Мелитополя, который сейчас находится под контролем захватчиков.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на мэра города Ивана Федорова.

По словам городского главы, рашисты не пропустили их гуманитарный конвой в Мелитополь, и под угрозой оружия просто забрали весь транспорт с гуманитаркой себе.

"Это значит, что мелитопольцы и жители района не только не получат жизненно важную помощь - лекарства для тяжелобольных, продукты и средства гигиены, которых уже нет в городе. Люди не смогут уехать из Мелитополя!" - пишет он в Facebook.

Федоров отметил, что этот факт стал очередным случаем нарушения российскими военными норм международных соглашений, как и существующих норм человечности.

"Согласно Женевским конвенциям, гарантом для гуманитарных коридоров является Международный Комитет Красного Креста. Эта организация приняла письменные заверения с обеих сторон о намерениях обеспечить гуманитарный коридор. Россия заверила. На бумаге. Однако, как мы видим, свои заверения не выполнили", - говорится в публикации.

Напомним, ранее мы рассказывали в материале "РБК-Украина", как оккупанты навязывают "русский мир" в Украине в захваченных населенных пунктах.

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