Оккупанты дали сутки на сдачу Ирпеня, мэр отказался

Российские оккупанты для сутки на сдачу Ирпеня Киевской области. Однако местные власти отказываются и заявляют, что город не намерен сдаваться.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram городского головы Александра Маркушина.

"Вчера в 17:58 получил сообщение от оккупантов с угрозами моей жизни и здоровью и фактическим требованием полной сдачи Ирпеня. Меня удивляет, что эти чудовища до сих пор не поняли - Ирпень не сдается, Ирпень не продается, Ирпень борется", - отметил он.

Он также предложил российским войскам в течение 24 часов покинуть территорию Ирпенской общины.