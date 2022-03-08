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Оккупанты дали сутки на сдачу Ирпеня, мэр отказался

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Ирпень, Вторник 08 марта 2022 11:04
Оккупанты дали сутки на сдачу Ирпеня, мэр отказался Фото: мэр Ирпеня Александр Маркушин (facebook.com/markushinoleksa)
Автор: Юлия Бойко

Российские оккупанты для сутки на сдачу Ирпеня Киевской области. Однако местные власти отказываются и заявляют, что город не намерен сдаваться.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram городского головы Александра Маркушина.

"Вчера в 17:58 получил сообщение от оккупантов с угрозами моей жизни и здоровью и фактическим требованием полной сдачи Ирпеня. Меня удивляет, что эти чудовища до сих пор не поняли - Ирпень не сдается, Ирпень не продается, Ирпень борется", - отметил он.

Он также предложил российским войскам в течение 24 часов покинуть территорию Ирпенской общины.

Напомним, Ирпень является одной из самых горячек точек противостояния с российскими войсками в Украине, город уже несколько суток остается без света, воды, тепла и газоснабжения.

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