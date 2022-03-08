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Окупанти дали добу на здачу Ірпеня, мер відмовився

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Ірпінь, Вівторок 08 березня 2022 11:04
Окупанти дали добу на здачу Ірпеня, мер відмовився Фото: мер Ірпеня Олександр Маркушин (facebook.com/markushinoleksa)
Автор: Юлія Бойко

Російські окупанти дали добу на здачу Ірпеня Київської області. Однак місцева влада відмовляється і заявляє, що місто не має наміру здаватися.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram міського голови Олександра Маркушина.

"Вчора о 17:58 отримав повідомлення від окупантів з погрозами моєму життю та здоров'ю та фактичною вимогою повної здачі Ірпеня. Мене дивує, що ці чудовиська досі не зрозуміли - Ірпінь не здається, Ірпінь не продається, Ірпінь бореться", - зазначив він.

Він також запропонував російським військам протягом 24 годин покинути територію Ірпінської громади.

Нагадаємо, Ірпінь є однією з найгарячіших точок протистояння з російськими військами в Україні, місто вже кілька діб залишається без світла, води, тепла і газопостачання.

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