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Ирпень остается без света, воды и тепла более трех дней

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Украина, Понедельник 07 марта 2022 09:22
Ирпень остается без света, воды и тепла более трех дней Фото: Ирпень остался без света, воды и тепла (gettyimages.com)
Автор: Александр Белоус

Город Ирпень под Киевом более трех суток остается лишенным света, воды и тепла. Кроме того, в городе будет отсутствовать и газоснабжение.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Генеральный штаб ВСУ.

"Город Ирпень остается лишенным света, воды и тепла более трех суток, подвоза еды и воды нет, оккупанты запретили горожанам выходить из дома", - говорится в сообщении.

Кроме того, Оператор ГТС Украины отключил газораспределительные станции (ГРС) "Ирпень", "Ворзель", "Блиставиця", "Стоянка", "5 (Гостомель, заводы)", "Чайки".

"Это означает, что 96 тыс. абонентов в пригородах Киева остаются без газоснабжения. Давления в системе хватит до утра 7 марта. Причина - многочисленные повреждения распределительных сетей облгаза вследствие обстрелов оккупантов. Из-за активных боевых действий сотрудники Оператора ГТС и Киевоблгаза не могут ликвидировать повреждения", - говорится в сообщении.

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