Оккупанты снова бьют вблизи ЗАЭС, - Энергоатом

Российские военные в третий раз обстреляли район расположения Запорожской АЭС.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Энергоатом .

"Очередным обстрелам подверглись пожарная часть, расположенная по территории ЗАЭС и предназначенная для ее защиты от пожаров и их тушения в случае чрезвычайных ситуаций на станции", - говорится в сообщении.

Следовательно, оккупанты продолжают методически разрушать инфраструктуру самой атомной электростанции, крупнейшей в Украине и Европе, ее города-спутника и экстренных служб.

"На этот раз пострадавших в результате обстрелов нет", - добавляют в Энергоатоме.