Оккупанты снова бьют вблизи ЗАЭС, - Энергоатом

Российские военные в третий раз обстреляли район расположения Запорожской АЭС.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Энергоатом.
"Очередным обстрелам подверглись пожарная часть, расположенная по территории ЗАЭС и предназначенная для ее защиты от пожаров и их тушения в случае чрезвычайных ситуаций на станции", - говорится в сообщении.
Следовательно, оккупанты продолжают методически разрушать инфраструктуру самой атомной электростанции, крупнейшей в Украине и Европе, ее города-спутника и экстренных служб.
"На этот раз пострадавших в результате обстрелов нет", - добавляют в Энергоатоме.
Напомним, 5 августа оккупанты дважды обстреляли ЗАЭС. Появилась угроза распыления радиоактивных веществ.
Владимир Зеленский назвал такие действия РФ террором и призвал ввести санкции против "Росатома".
ЕС также осудил обстрелы ЗАЭС и призвал Россию пропустить на станцию экспертов МАГАТЭ.
Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.